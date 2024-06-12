شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: التنسيقية تجربة أثبتت نجاحها ووضعت قواعد جديدة للعمل السياسى والحزبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تدشينها، استطاعت خلالهم أن ترسي لمبدأ التعددية، بعدما ضمت في تكوينها 26 حزبًا سياسيًا.

وقال "البدوي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن التنسيقية استطاعت أن تغير المعادلة السياسية وأن تضع مفاهيم جديدة للعمل السياسي والحزبي لم يكن موجودًا من قبل، مشيرًا إلى أن تلك التجربة أثبتت نجاحها بالفعل بعدما تفردت بمادئها التي قامت على إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال التعددية التي أوجدتها.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استطاعت أن تفرز جيلًا جديدًا من الشباب قادر على القيادة وعلى صناعة القرار السياسي، وقد ظهر ذلك في نسب التمثيل المشرفة للشباب سواء في مجلسي النواب والشيوخ، أو في السلطة التنفيذية.