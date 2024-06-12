شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. أبرز 10 أسئلة متوقعة فى مادة الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” لطلاب وطالبات الثانوية العامة نماذج لشكل أسئلة امتحان مادة الأحياء، إذ يتساءل الطلاب عن شكل أسئلة الامتحان قبل عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية، المقرر أن تنعقد في الفترة من 22 يونيو 2024، إلى 20 يوليو المقبل.

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ويشمل امتحان مادة الأحياء، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا" فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة من خلال الأسئلة الاسترشادية التالية، والتي يقدمها محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء، اختبار مهاراتهم في حل نماذج أسئلة الامتحان، والتركيز على أهم أجزاء المنهج أثناء المراجعة النهائية للامتحان.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.