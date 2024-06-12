شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث الإنترنت: انتحال الصفة والألعاب وراء جرائم الابتزاز والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء محمد البرنس مدير إدارة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن كافة الجرائم الإلكترونية بشتى الطرق للحافظ على المواطنين.

وأضاف البرنس فى كلمة له بندوة عن مواجهة الأفكار الهدامة بمركز بحوث الشرطة برئاسة اللواء أشرف العنانى، أن الأجهزة الأمنية تواجه الابتزاز من خلال الألعاب الإلكترونية أو انتحال شخصية فتاة، مشددا على أن معظم الابتزاز يكون من الداخل. وشدد على انه لابد من الإبلاغ وعدم الإحراج، مؤكدا أن الشرطة تتعامل مع البلاغات فى سرية تامة وهناك ضباط على أعلى مستوى لتتبع البلاغات وضبط المتهمين والعقوبات قد تصل للسجن 15 سنة سجن .

وتابع أنه توجد صفحات نصب تروج لرحلات وسلع بأسعار مخفضة ويكتشف المواطن أنها وسيلة للنصب ويجب عدم الانسياق وراء الأرباح الوهمية، مؤكدا أن الإنترنت بيئة خصبة لتجنيد الشباب، مشددا أنه تم ملاحقة المتهم فى قضية طفل شبرا الخيمة.

قدم الندوة النقيب بسمة محمود بقطاع أكاديمية الشرطة.



الندوة (1)