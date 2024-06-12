شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن فحص أكثر من مليون طن بطاطس منذ بداية الموسم بمعاملها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تجاوز كميات البطاطس التى تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البنى فى البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، أن ذلك يأتى نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءته، وزيادة قدرته الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذى ساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى المشروع، الأمر الذى ساهم فى تنمية وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذى أصبح يحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.

واوضحت أن اجمالى الكميات التى تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها إلى الخارج بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم حوالى مليون و22 ألفا و942 طنا، تمثل 41 ألفا و160 عينة.

واشارت بلابل إلى توفق الكميات التى تم فحصها للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى، حيث بلغت حوالى 572 ألفا و169 طنا، تمثل 24 ألفا و657 عينة، ذلك فضلا عن 122 ألفا و978 طنا إلى دولة روسيا تمثل 4497 عينة.

واضافت مدير المشروع إلى أن اجمالى العينات التى تم فحصها للتصدير إلى الدول العربية بلغت حوالى 9317 عينة تمثل 253 ألفا و309 أطنان، بينما ما تم فحصه للتصدير إلى دول اجنبية أخرى بلغ حوالى 74 ألفا و486 طنا، تمثل 2698 عينة.