شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. كبسولة فيها الخلاصة لأهم 30 سؤالًا فى الفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شكل أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، إذ يشمل امتحان المادة، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات بواقع 60 درجة.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نماذج شكل أسئلة امتحان مادة الفسلفة والمنطق، من إعداد محمد رضوان أستاذ الفلسفة، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج الدراسي واختبار مهاراتهم في حل أسئلة امتحان آخر العام.

يأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

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