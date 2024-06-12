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الثانوية العامة 2024.. كبسولة فيها الخلاصة لأهم 30 سؤالًا فى الفلسفة

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد عبد الرحمن

الأربعاء، 12 يونيو 2024 04:15 م

بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شكل أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، إذ يشمل امتحان المادة، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات بواقع 60 درجة.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نماذج شكل أسئلة امتحان مادة الفسلفة والمنطق، من إعداد محمد رضوان أستاذ الفلسفة، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج الدراسي واختبار مهاراتهم في حل أسئلة امتحان آخر العام.

 

يأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

 

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

 

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وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يجب أن يختار الطالب أكثر من إجابة لأنه فى هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة.د، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال، ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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