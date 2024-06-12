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شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. كبسولة فيها الخلاصة لأهم 30 سؤالًا فى الفلسفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد عبد الرحمنالأربعاء، 12 يونيو 2024 04:15 م
بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شكل أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، إذ يشمل امتحان المادة، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات بواقع 60 درجة.
يأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.
لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة
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