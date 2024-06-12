شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عكاشة يقدم 4 طرق للتغلب على مشاعر الحزن الناتجة عن الصراع والقتل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسي بـ جامعة عين شمس سكرتير عام مؤتمر الطب النفسي لمركز أحمد عكاشة للطب النفسي المنعقد حاليا بالقاهرة، إن الصراعات الموجودة حاليا فى غزة والمنطقة العربية تؤثر على نفسيتنا، ولكنها لا تسبب المرض النفسي، ولكن تؤثر على الصحة النفسية عامة نتيجة مشاهد القتل.

وأوضح أن مشاهدة مشاهد القتل لا يحتاج إلى علاج دوائى ولا إلى علاج نفسى، مضيفا، إن أفضل طريقة للتعامل مع الصراعات فى غزة الموجودة حاليا هو القيام بــ 4 طرق ضرورية للتغلب على مشاعر الحزن والتوتر وهى: القيام بمجهود ذهنى ومجهود بدنى وعمل نشاط اجتماعى، وممارسة هواية، وهذا يكون منفذ لكل الطاقة السلبية الموجودة داخلنا.

وقال، إن المؤتمر ناقش الأمراض النفسية المقاومة للعلاجات الدوائية، حيث يلاحظ المريض الذى يشتكى إما من اكتئاب أو من اضطراب ثنائى القطب أو من الفصام إنهم بيأخذوا العلاجات فلا يحققوا الاستجابة المطلوبة .

وأضاف، إن هناك معايير يمكن أن نحكم على المريض إذا كان مقاوم للعلاج من عدمه، موضحا إنه على هذا الأساس هناك استراتيجيات نقوم بها حيث يمكن أن نزيد من بعض العلاجات او استبدالها بأخرى مثل جلسات تنظيم إيقاع المخ وبذلك فيمكن أن يكون نسبة الشفاء تكون أعلى من قبل.

وقال، إنه من المهم معرفة المريض وتشخيصه مبكرا بشكل صحيح وتحديد العلاج المناسبة له.

وأكد، أن نسبة المصابين بالاكتئاب على مستوى العالم تتراوح ما بين 4 إلى 6 % وهو نسبة موحدة فى جميع أنحاء العالم، موضحا أن هناك أدوية جديدة ظهرت ولكن لابد من اختيار العلاج المناسب للمريض وفقا لطبيعة المرض والأعراض المصاحبة للمرض.