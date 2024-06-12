شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الملك تشارلز الثالث بذكرى العيد القومى للمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.