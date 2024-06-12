شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع سفاح التجمع يطالب بعرضه على الطب الشرعى ومنع تصوير الجلسة حرصا على ابنه والان مع تفاصيل الخبر

استمعت محكمة جنايات القاهرة بالمنعقدة اليوم القاهرة الجديدة، الى طلبات دفاع سفاح التجمع الخامس،المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والذى طلب تأجيل الجلسة للاطلاع على القضية مع التصريح له بصورة من القضية.

وطالب الدفاع عدم تصوير جلسة المحاكمة حرصا على نجل السفاح وما سوف يتعرض له نفسياً مستقبلا، كما طالب بعرض المتهم على الطب الشرعى وأخذ عينات من دمه لبيان عما أن يتعاطى المخدرات من عدمه وبيان آخر جرعة تعاطها وعرض المتهم استشاري طبى بمصلحة الطب الشرعى لبيان بلغ درجة الإدمان من عدمه وآثار ذلك على المتهم وعما إذا كان غياب المادة المخدرة عنه أن صح تعاطيها لها أثر على الوعي والإدراك.

وعقبت النيابة على حديث الدفاع قائلة: لإنها أجرت تحليل دم للمتهم وتبين سلبية العينة وعدم وجود أثر للمخدر وتبين من التحقيقات أن آخر جرعة مخدرات قبل القبض عليه بخمس أيام

وشهدت جلسة اليوم حضور سفاح التجمع الخامس من محبسه الى المحكمة مرتديا ملابس التحقيق البيضاء حيث تم ايداعه في قفص الاتهام وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة قرار الإحالة المنسوب للمتهم.

التهم الموجة للمتهم

- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.

- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.

- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع

كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

امرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

ووقفت النيابة على العامة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.