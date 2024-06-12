شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: بعض طلبات حماس قابلة للتنفيذ ونعمل على وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن بعض طلبات حماس وليس كلها "قابلة للتنفيذ"، مشددا على عزم بلاده على إتمام صفقة وقف إطلاق النار فى غزة.

أضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القطرى فى الدوحة، أن إسرائيل قبلت المقترح، كما هو عليه الآن ولكن حماس رفضته، مشيرا إلى أن حماس هى التى تتحمل عبء عدم التوصل لصفقة وعبء الحرب التى بدأتها.