شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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وزارة التعليم تضبط 3حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024

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