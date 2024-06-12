شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تتابع مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر وتوجه بتسريع وتيرة العمل والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان، بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية).

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال جولة مفاجئة أجراها المسؤلون ضمن جولاتهم الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات القومية، على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المسؤلون استمعوا لعرض مفصل بأخر مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، والذي يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و 340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع، حيث وجه الوزير بإنشاء مبنى طوارئ مستقل، متعدد التخصصات، بأكثر من مدخل حتى يتم الفصل بين الحالات الحرجه التى تحتاج تدخل جراحي، والحالات البسيطة.

وأشار "عبدالغفار " إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 متر مربع، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء (رجال، وسيدات)، مشيراً إلى ان الوزير وجه بنقل مهبط الإسعاف الطائر لمكان أفضل ومناسب بالمستشفى.

وتابع "عبدالغفار" أن المسؤلون وجهوا بتخصيص دور كامل لتدريب الأطقم الطبيبة والتمريض بتقنية المحاكاة وتوفير أحدث الأساليب العلمية للتدريب، كما حرص على تفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى الامتداد للمبنى الرئيسى، الذي يقع على مساحة 10 ألاف و 800 مترا مربعا، ويتكون من قسم للغسيل الكلوى بطاقة استيعابية 120 ماكينة غسيل كلوى، وقسم لعمليات اليوم الواحد بطاقة استيعابية 11 غرفة عمليات، و 3 غرف قسطرة، وقسم للعمليات الجراحية بطاقة استيعابية 16 غرفة تحضرية، و24 غرفة إفاقة، وقسم للنساء والتوليد بطاقة استيعابية 85 حضانة، وقسم المعامل، وقسم الأشعة، و3 كبسولات للعلاج بالأكسجين بطاقة استيعاببة 10 أفراد لكل كبسولة، بالإضافة إلى 160 سرير رعاية مركزة، 630 سرير إقامة داخلى لمختلف التخصصات.



