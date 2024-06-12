شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدرسين للمادة.. المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 على تطبيق "مدرستنا بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت قناة «مدرستنا 3» لطلاب الثانوية العامة 2024، فرصة «إعادة مشاهدة» شرح المراجعات النهائية للمواد الدراسية، عبر تطبيق «مدرستنا بلس» في أي وقت يريده الطالب؛ ليكون غير مقيد بموعد العرض على شاشة قناة مدرستنا على التلفزيون.

وكشفت قناة «مدرستنا 3»، في بيان، عبر صفحتها على «فيس بوك»، الثلاثاء 4 يونيو 2024، عن إمكانية حصول طلاب الصف الثالث الثانوي على المراجعة النهائية في جميع المواد، بالشرح، مع وجود 3 مدرسين مختلفين لكل مادة، وذلك عبر تطبيق «مدرستنا بلس»، بالتعاون مع شركة «أورانج»، التي وفرت «إنترنت مجانا لطلاب الثانوية العامة».

ومن جهته، قال الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، إن استراتيجية تطوير منظومة التعليم في مصر، تعتمد بصورة كبيرة على التعدد والتنوع والبعد عن التنميط، وهو ما تنطلق منه هذه المبادرة المبتكرة. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير محتويات للمراجعة النهائية بأكثر من طريقة للشرح، على أيدي مجموعة من أفضل كفاءات وزارة التربية والتعليم في التدريس.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء على مئات الآلاف من الأسر المصرية التي لديها أبناء في مرحلة الثانوية العامة. وأكد أن الطلبة يبحثون دائما عن طرق مختلفة ومتعددة للاستماع والتفاعل مع الدروس والشروح التي تقدم لهم، والتنوع الكبير الذي تتيحه الدروس من خلال هذه المبادرة، يسمح لكل طالب باختيار طريقة الشرح التي تناسبه في كل مادة.

«إنترنت هدية» لطلاب الثانوية العامة 2024

أوضحت قناة «مدرستنا 3»، أن الطالب سيحصل على «إنترنت هدية»؛ بعدما يُجري تحميل تطبيق «مدرستنا بلس» على هاتفه المحمول، ثم «إنشاء حساب» على التطبيق برقم الهاتف الخاص به التابع لشركة «أورانج».

المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في تطبيق «مدرستنا بلس»

يضم تطبيق «مدرستنا بلس»، المراجعات النهائية في كل المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة لكل من «شعبة علمي علوم- شعبة علمي رياضة- الشعبة الأدبية».

خطوات تحميل تطبيق «مدرستنا بلس»

● تحميل التطبيق على هواتف «أندرويد»

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل تطبيق «مدرستنا بلس» للهواتف التي تدعم نظام «أندرويد»، عبر متجر «جوجل بلاي»، عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص به، من هنا.

● تحميل التطبيق على هواتف آيفون «ios»

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل تطبيق «مدرستنا بلس» لهواتف «آيفون» التي تدعم نظام «ios» عبر متجر «آب ستور» عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص به، من هنا.

خطوات التسجيل داخل تطبيق «مدرستنا بلس»

يسجل الطالب أو ولي الأمر «الدخول» للتطبيق، عن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة به أو بنجله، والتي تتضمن الآتي:

● «كتابة رقم الهاتف» ثم الضغط على «دخول».

● سيصل إليك «كود التفعيل» في رسالة نصية على الهاتف.

● يُكتب «اسم الطالب».

● يختار الطالب «المرحلة الدراسية»

● يختار الطالب «الصف الدراسي».

● يحدد النوع من حيث «طالب» أم «طالبة».

● يضغط على «دخول».

● ينتقل بعدها التطبيق إلى «المحتوى» الخاص بالصف الدراسي الذي حدده الطالب.

تسجيل الدخول على «تطبيق مدرستنا بلس»

يمكن لمستخدم تطبيق «مدرستنا بلس»، بعد تحميله وفتحه لأول مرة، أن يستمر كـ«ضيف»، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول برقم الهاتف، ولكن «يكتب الاسم- يختار الصف- النوع (طالب أو طالبة)- الضغط على دخول».

دروس تعليمية على تطبيق «مدرستنا بلس»

يحتوي تطبيق «مدرستنا بلس»، على كل ما يخص الطالب، من خلال «فيديوهات» تشرح المناهج الدراسية، بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، عن طريق شرح للمواد أو المراجعات، ويشمل محتواه:

● شرح لكل مادة دراسية من مدرسين تابعين لوزارة التربية والتعليم.

● مراجعات للمواد الدراسية.

● مراجعات نهائية قبل الامتحانات.

● نماذج للامتحانات في كل المواد.

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