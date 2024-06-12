شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ودخول المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، "Simeón Oyono Esono Angue" وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية غينيا الاستوائية، والذى يزور القاهرة حاليًا ضمن الوفد المرافق لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات المختلفة، بما فى ذلك المجال الصحى والدوائى، وكذا تعزيز مشاركة الكوادر الغينية فى الدورات التدريبية التى تنظمها مصر والمنح الدراسية التى تقدمها الجامعات المصرية. كما تم تناول سبل تعميق التعاون التجارى والاستثمارى، ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذى تشهده العلاقات فى الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضًا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك حالة السلم والأمن فى القارة والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية فى الإطار متعدد الأطراف، لاسيما فى ضوء عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن الافريقي. كما تم التأكيد على أهمية تبادل التأييد فى الترشيحات بين الجانبين فى المحافل الدولية والإقليمية بما يعكس العلاقة الأخوية الخاصة والتضامنية بين البلدين.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق أيضًا إلى المستجدات فى قطاع غزة ومخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، حيث أعاد الوزير شكرى التأكيد على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، مستعرضًا الجهود التى تبذلها الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر من أجل التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما ثمن وزير الخارجية موقف غينيا الاستوائية الداعم للقضية الفلسطينية ومساهمتها فى تقديم منح ومساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصرى فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به الأشقاء فى فلسطين.

من جانبه، أكد الوزير الاكواتورى على اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائى والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية فى شتى المجالات، لاسيما فى مجال تدريب وإعداد الكوادر الدبلوماسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خلال الزيارة بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولى والشتات الإكواتورية. كما أعرب عن تقدير بلاده للدعم المصرى المستمر لجهود التنمية فى غينيا الاستوائية، مؤكدًا على تطلع بلاده إلى دفع أطر التعاون الثنائية فى كافة القطاعات.