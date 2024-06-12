يوم عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس وقفة عيد الأضحى بمكة وموعد انكسار الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة .

وقالت غانم، خلال مداخلة عبر بث مباشر مع "الخليج 365"، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تعد بداية لموجة شديدة الحرارة، ذروتها تكون بداية من غدٍ الخميس 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو، وقفة عيد الأضحى، موضحةً أن درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

وأضافت غانم: ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة تراجعًا ملحوظًا يتراوح بين 4:3 درجات بداية من يوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتكون فيه درجة الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة.

ولفتت غانم إلى أن التشجير بالشوارع وزرع الأشجار على جانبي الطرق يُسهم بشكل كبير في تلطيف الأجواء، باعتبار أن الأشجار تلعب دورًا حيويًّا في تلطيف المناخ وتنقية الهواء وتقليل تأثير الاحتباس الحراري، من خلال امتصاصها غازَ ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين.

ووجهت غانم نصائح مهمة لقائدي المركبات؛ بعدم ترك زجاجات الكحول أو المواد الغازية لفترات طويلة داخل السيارات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حتى لا تتعرض للانفجار، موضحةً أن السيارات تمتص أشعة الشمس والحرارة دون انبعاث على الإطلاق.

وتطرقت غانم إلى الحديث عن درجات الحرارة بمكة المكرمة، قائلةً إنه من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة يومَ وقفة عرفة، ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى 45 درجة، مع توازن في معدلات الرطوبة، والتي تكون في السعودية أقل من مثيلتها في مصر.

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