شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: حالة المصاب المصرى جراء حريق عقار النقيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن حالة المصاب المصرى الوحيد فى حادث الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمنطقة النقيف بمحافظة الأحمدى بالكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج بمستشفى العيدان.



وقال السفير أسامة شلتوت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الأربعاء خلال زيارته للمريض- إنه أطمئن على أنه يتلقى العلاج والحالة مستقرة حيث يعانى المريض من ضيق فى التنفس جراء الأدخنة الناتجة عن الحريق.



وسأل السفير أسامة شلتوت المريض عن وجود أى حالات إصابة أخرى من المصريين جراء الحريق فقال المريض أنه هو الوحيد وكان له زميل فى السكن خرج من المستشفى فور تلقيه العلاج.



وفى نفس السياق قام وفد من القنصلية العامة المصرية بالكويت بالتواصل من الجهاز الطبى بالمستشفى للوصول للحالة الصحية للمريض وتحديد موعد الخروج فور تلقيه العلاج المناسب نتيجة تعرضه للاختناق.



وكان وزير الداخلية الكويتى فهد اليوسف قام اليوم فى وقت سابق بزيارة المريض طاهر محمد وأطمئن على حالته الصحية والخدمة الطبية المقدمة له وتلقيه العلاج اللازم.