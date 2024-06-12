شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أكبر صفقة لـ"المجتمعات العمرانية" بالجنيه المصرى فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن أكبر صفقة في تاريخ الهيئة بالجنيه المصرى.

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تفاصيل أكبر صفقة لـ"المجتمعات العمرانية" بالجنيه المصرى

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