شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع مصر وقطر لسد الفجوة فى اقتراح الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن التغييرات التي اقترحتها حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار "طفيفة"، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولوفان، إن الولايات للمتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في اقتراح الهدنة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.