شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا مواقع جيش الاحتلال فى قاعدة خربة ماعر بصواريخ الكاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف مواقع مدفعية جيش الاحتلال في قاعدة خربة ماعر بصواريخ الكاتيوشا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن حزب الله، عن تنفيذ 17 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة حولا جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.