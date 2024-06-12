شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون بوزارة الصحة يتفقدون مشروع تطوير مستشفى هرمل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد مسئولون بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير مستشفى هرمل (أورام دار السلام سابقاً)، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبنى الجديد يتكون من 9 أدوار على مساحة 28 ألفا و430 متر مربع، مؤكداً أن الهدف من تطوير مستشفى هرمل، هو أن يصبح مركزا متكاملا لعلاج السرطان، وتقديم أحدث طرق التشخيص والعلاج للمرضى.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن المبنى الجديد الملحق بمستشفى هرمل تصل طاقته الاستيعابية إلى 228 سريرا 188 سريرا داخليا، و13 سرير رعاية مركزة، و19 سريرا لعمليات زرع النخاع، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى 200 كرسي للعلاج الكيماوي.

وتابع "عبد الغفار" أن المبنى الجديد يتكون من 60 غرفة فحص، بالعيادات الخارجيه، بالإضافة إلى 6 غرف لمناظرة حالات الأورام ووضع خطة للعلاج، وقسم للأشعة يحتوى على أشعة رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية، وماموجرام، قسم للمعامل يتضمن التحاليل الكيميائية، وتحاليل الباثولوچي، وتحاليل مزارع الدم، وبنك دم، وسكن للأطباء.