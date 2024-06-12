بعد دفاعها عن نفسها من التحرش.. كشف تفاصيل التعدي على فتاة داخل "ميكروباص" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تداولته إحدى السيدات عبر موقع "فيس بوك " بشأن التعدي عليها بالسب أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "بشأن تعرض إحدى السيدات للاعتداء عليها بالسب؛ أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد الأشخاص.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص "مسن")؛ لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه، ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلي الميكروباص بالتعدي عليها بالسب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور مقيم بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدي عليه وعلى مستقلي الميكروباص بالسب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.