شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: غزة تواجه مستوى كارثيا من الجوع وظروفا تصل لحد المجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن كثيرين من السكان في غزة يواجهون "مستوى كارثيا من الجوع وظروفا تصل إلى حد المجاعة".

وأضاف "تشير تقارير إلى زيادة توصيل المواد الغذائية، لكن لا دليل حاليا على حصول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة على الكمية والنوعية الملائمتين من الغذاء".

وقال تيدروس إن أكثر من 8000 طفل دون سن الخامسة تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية الحاد، مضيفا، "لكن بسبب انعدام الأمن وتعذر الوصول، لا يمكن تشغيل إلا مركزين للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكدا، إن عدم قدرتنا على تقديم الخدمات الصحية بأمان، مع نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، يفاقم كثيرا من احتمالات إصابة الأطفال بسوء التغذية".

ووفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية، فقد قتل أكثر من 37 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي منذ بدء العدوان الاسرائيلى على غزة، وفق وزارة الصحة في غزة، وتسبب الهجوم كذلك في نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليوني نسمة، وفي انتشار الجوع والدمار على نطاق واسع.

وأوضح، أنه بينما انصب تركيز العالم على غزة، تشهد الضفة الغربية أيضا أزمة صحية متفاقمة لأن الهجمات على الرعاية الصحية والقيود المفروضة على حركة الناس تعرقل الوصول إلى الخدمات الصحية"، مؤكدا، "إنه في معظم مناطق الضفة الغربية، تعمل المراكز الطبية يومين فحسب في الأسبوع، وتعمل المستشفيات بنحو 70 % من طاقتها".