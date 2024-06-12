شكرا لقرائتكم خبر عن سالمان وسعدى والفقى وقيادات المتحدة يعزون منتصر النبراوى في وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كل من أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة و العاملين بالمجموعة بخالص العزاء إلى منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة المصريين أوت دور، فى وفاة والده المغفور له اللواء عبدالله النبراوى..

للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء.

وتوفى اليوم والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، ويقام العزاء غدا الخميس في قاعة الفردوس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.