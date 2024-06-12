شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكرم الزملاء الفائزين بجوائز نقابة الصحفيين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

كرمت مؤسسة الخليج 365 الزملاء الفائزين بجوائز نقابة الصحفيين في الفروع المختلفة، في حفل أقامته داخل صالة التحرير بالجريدة، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وعدد من القيادات التحريرية.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس التحرير مع الزملاء

وحصدت ”الخليج 365”، 7 جوائز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نسختى 2022م و2023م، حيث حصل الزميلان أحمد جمال الدين وإبراهيم حسان، على الجائزة الأولى فى الحوار الصحفى عن عام 2023، حوار مشترك، بعنوان "أول حوار وظهور لجارو روبير طبقيان مترجم مذكرات نوبار باشا".

الزملاء أثناء تقطيع التورتة

وفى صحافة المرأة، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميلة إيمان حنا عن سلسلة حلقات "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك"، موقع الخليج 365، وفى جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 للزميل محمد أحمد طنطاوي عن عمل بعنوان " الذهب والصعود على حساب الجنيه ..ما يحدث ليس مكاسب للمعدن النفيس بل مضاربات على قيمة العملة"، موقع الخليج 365.



تكريم الزميل محمد أحمد-طنطاوى مدير تحرير الخليج 365

وفى جائزة الصحافة الرياضية، حصد الزميل حسن محمد حسن الجائزة الأولى فى الصحافة الرياضية عن عام 2022 مناصفة عن موضوع بعنوان"كرة القدم للاجئين فى مصر.. كنز مواهب بأرض المحروسة"، كما قررت لجنة التحكيم فى التصوير منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل مجدى إبراهيم، عن صور "تغطية الانتخابات الرئاسية "، بجريدة الشروق، والزميل خالد الفقى عن صور لتقرير بعنوان"مصر تستقبل الوافدين السودانيين عبر منافذ الحدود بأسوان"، بموقع الخليج 365.



الاحتفال وتقطيع التورتة

وفى صحافة الوسائط المتعددة، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة نهير عبد النبي والزميل حسام عاطف عن عمل "وداعا يوسف شعره كيرلي"، موقع الخليج 365، وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية"، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميل محمد سالمان، عن تحقيق ميداني بعنوان" المهاجرون كانوا وقود المعركة.. هكذا بدأت المناوشات بين الروس وحلفائهم والاتحاد الأوربي"، بجريدة الخليج 365.

الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس التحرير مع الزملاء المكرمين

الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس التحرير وسط الزملاء



الكاتب الصحفى عبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحرير التنفيذى مع الزملاء



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس التحرير والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة وتكريم الزميل محمد-طنطاوى

تكريم الزملاء بصالة التحرير



الكاتب الصحفى عبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحرير التنفيذى معالزميلة نهيرعبد النبى

تكريم الزميل إبراهيم حسان



الكاتب الصحفى عبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحرير التنفيذى مع الزميل حسن السعدنى



تكريم الزميلة إيمان حنا



الكاتب الصحفى محمود ياسين رئيس التحرير التنفيذى والكاتب الصحفى محمود جاد مساعد رئيس التحرير



تكريم الزميل أحمد جمال الدين



تكريم الزميل حسام عاطف



تكريم الزميل حسن السعدنى

تكريم الزميل محمد أبو ليلة

تكريم الزميل محمد سلمان

رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة والزميل حسن السعدنى

رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة يكرمان الزميل أحمد جمال الدين

فرحة الزملاء بصالة التحرير