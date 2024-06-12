شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن بدء اولى فعاليات مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم عن بدأ أولى فعاليات مسابقة كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات ، من حى باب الشعرية بمحافظة القاهرة بمشاركة 12 شابا وفتاة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات، وبحضور هالة سيد رئيس حى باب الشعرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نستهدف من تلك المسابقات تحقيق الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية و شركات النظافة ومؤسسات المجتمع المدنى ، لافته إلى أن المسابقة تركز على جمع وفرز المخلفات المنزلية القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والزجاج وغيرها، وتعريف المتسابقين بالطريقة الصحيحة لفصل المخلفات وذلك لتحفيز وتشجيع روح إعادة التدوير لدى جميع فئات المجتمع.

وقام الشباب المشاركين بتجميع ما يقرب من كيلو "كانز"، 146 زجاجة مصنوعة من الزجاج، 55 زجاجة بلاستيك، و 3 كيلو ورق كارتون، 50 كيلو قمامة مختلطة ، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح وقد قامت رئيسة الحى بتشجيع الشباب المشاركين مثمنة تلك المسابقة والتى تحث على غرس السلوك الايجابى فى نفوس الشباب للحفاظ على البيئة .

وكانت الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد قد اعلنت عن انطلاق ، مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات، ضمن احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى 2024 تحت شعار "أرضنا _ مستقبلنا .. معا نستعيد كوكبنا".والتى ينظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة بدعم من مشروع البنك الدولي " الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" وبمشاركة جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة وبالشراكة مع كل من هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وشركتى للخدمات البيئية، وتستهدف الشباب بعدد من مناطق محافظة القاهرة بهدف رفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة ، والتعامل الصحيح مع المخلفات بمختلف أنواعها ، كما قد اعلنت عن الجوائز المالية في المرحلة النهائية ، التى سيتم منحها للفائزين و تسليم كأس البطولة النهائية الى الفريق الفائز الأول.