شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: مؤتمر الاستجابة الإنسانية قوة ضغط قانونية وسياسية على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، تحمل العديد من الرسائل الهامة والحاسمة ، وكاشفة لواقع مرير عانى منه الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أن مصر منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر وما عقبها من عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة، وهى تحذر من تداعيات استمرار هذا الوضع، مؤكدا، إن مطالب مصر التي طرحها الرئيس السيسي في الكلمة هي الطريق للخروج من الوضع الراهن والكارثي الذي يعيشه قطاع غزة.

واشار جبران، أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بالأردن سيشكل قوة ضغط قانونية وسياسية على إسرائيل لفتح المعابر لإغاثة الشعب الفلسطينى فى ظل حرب الإبادة والتجويع التي يمارسها كيان الاحتلال منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر.

وتابع رئيس عمال مصر، بأن مصر بقيادتها الحكيمة التى اعلنت منذ البداية، انها مستمرة في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكافة السبل والطرق الانسانيه والتفاوضيه حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة منذ مايقارب قرن من الزمان.