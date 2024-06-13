شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توافر اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك توجيهات وتعليمات من وزير الزراعة بضرورة التواجد بكثافة وتوفير كل متطلبات المواطنين خلال عيد الأضحى، مشددا على أنهم يجرون استعدادات قصوى مع دخول هذه المناسبات ولاسيما عيد الاضحى.

وأشار محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن اللحوم الحمراء البلدي في منافذ الوزارة تبدأ من أول 250 جنيه للكيلو، كما أن هناك لحوم حية وهي عبارة عن العجول ورؤوس الماشية تبدأ من 150 حنيه للكيلو.

وتابع: "نضخ كميات كبير من اللحوم والسلع وبشكل شبه دائم وفي استمرار مجموعة من المنافذ في 33 منفذ متنقل و74 منفذ على مستوى الجمهورية، وهدفنا نوفر بديل آمن للمواطن ويلبي احتياجات"، موضحا أن توفير اللحوم بهذه الاسعار هو بسبب التقليل من الحلقات الوسيطة حتى وصول المنتج وهذا يؤدي لفرصة في انخفاض الاسعار.