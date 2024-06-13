شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 13/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 4

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:30

مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:07 صموعد صلاة الظهر 1:00موعد صلاة العصر 4:38موعد صلاة المغرب 8:05 مموعد صلاة العشاء 9:40 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:01موعد صلاة الظهر 12:51 مموعد صلاة العصر 4:28 مموعد صلاة المغرب 7:55 مموعد صلاة العشاء 9:28 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الظهر 12:43

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:41 م

وقت صلاة العشاء 9:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:06



