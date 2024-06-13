شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: انفجارات قوية تهز مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك انفجارات قوية تهز مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامنا مع تحليق مكثف لطيران جيش الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن شهداء ومصابون سقطوا في قصف استهدف منازل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتابعت: "طائرات الاحتلال تشن غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمالي القطاع، والاحتلال يقصف بالصواريخ عددا من المناطق غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".