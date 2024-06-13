شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى المواد الأساسية ستكون أكثر انضباطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية التي تنطلق 22 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية ستكون أكثر انضباطا، مشددة على أن عقد الامتحان في المواد غير المضافة أيام 10 و12 يونيو كشف للوزارة اللجان التى بها شغب والمناطق التي تحتاج إلى انضباط أكثر، كما سيتم تغيير رؤساء لجان حال ثبوت تخاذلهم في التصدي للغش الإلكترونى.

ورصدت وزارة التربية والتعليم خلال امتحان مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والاحصاء 6 حالات غش. وشددت الوزارة على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف الطلاب الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).