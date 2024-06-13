شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الولاعات والسجائر الإلكترونية تسبب حرائق السيارات خلال الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وموجة طويلة من الارتفاعات فى درجات الحرارة سوف تكون ذروتها يوم الخميس والجمعة والسبت. وهناك أشياء تركها فى السيارة قد يهدد سلامتها تماما عليك التعرف عليها:

- عبوات الغاز: تحدث الانفجارات عادةً عندما تتلامس الأبخرة الموجودة داخل الغاز مع اللهب أو الحرارة خارج العلبة، ويمكن للهب المكشوف القريب أو السجائر أو الشرارة من محركات الأجهزة أو حتى الكهرباء الساكنة أن يشعل بخار البنزين ويتسبب في انفجار علبة الغاز.

- السجائر الإلكترونية: درجات الحرارة القصوى أقل من 50 درجة أو أعلى، يمكن أن تتسبب في حدوث خلل في بعض بطاريات الليثيوم أيون، لذلك عندما تنفد هذه البطاريات، يكون هناك ارتفاع في الحرارة يؤدي إلى احتراق وانفجار هذا المحلول الكهربائي القابل للاشتعال.

- بطاريات الهواتف والشواحن: يتم تشغيل الأجهزة المحمولة الحديثة بواسطة بطاريات ليثيوم أيون، والتي تحتوي على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن. عندما يحدث خطأ ما، يمكن أن تتعطل المكونات الداخلية للبطارية وتخلق تفاعلًا متقلبًا يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق، يمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة، ولكن المشكلة الأكثر شيوعًا هي الحرارة الزائدة.

- زجاجات العطر: درجة الحرارة المثالية للعطور هي 12 درجة مئوية إلى 22 درجة مئوية، لذا فإن تقلبات درجة حرارة السيارة يمكن أن تؤدي إلى تدهور جودة العطر بسرعة، ويمكن أن ينفجر العطر في السيارة، ويمكن أن يتسبب في تمدد الهواء المحبوس داخل زجاجة العطر وتمزق حاوية العطر، يحدث هذا عادة عندما تكون الزجاجة ذات جودة أقل.

- معقم اليدين: لا تترك معقم اليدين أو الكحول داخل سيارتك، لأن الكحول الذي يساعد على قتل الجراثيم قابل للاشتعال أيضًا، حيث يمكن أن تتسبب في تفجير باب السيارة.

- مستحضرات التجميل: قد ينفجر بخاخ الشعر أو واقي الشمس أو الطلاء أو أي مادة مضغوطة عندما تتجاوز درجات الحرارة 49 درجة.