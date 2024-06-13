شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: مصر أكبر الأسواق الإفريقية بمبيعات 7 مليارات دولار سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صحة وتنمية المرأة المصرية محور مهم في استراتيجية بناء الإنسان التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة توجه برامج مكثفة لدعم صحة المرأة.

وقال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مشاركته مساء اليوم، بحفل السفارة الأمريكية إن الحكومة تدعم برامج صحة المرأة بشكل عام لا سيما الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي يدعم تنمية الأسرة المصرية كونه تحولًا كبيرًا في الارتقاء بصحة المرأة المصرية.

وحث رئيس هيئة الدواء المصرية، الشركات العالمية على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم مناخ الاستثمار الجاذب للشركات وفق توجهات الحكومة، مؤكدا استهداف وجود باقة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة التي تعزز صحة المرأة.

وأشار الدكتور علي الغمراوي في كلمته إلى أن السوق المصري من أكبر الأسواق الإفريقية ويعد بوابة للقارة ككل بحجم مبيعات يصل إلى ما يقارب 7 مليارات دولار سنويا ممثلة في حوالي 4 مليارات وحدة مباعة وفقًا للإحصائيات في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن حجم التصنيع المحلي بلغ 91% والمستورد 9% فقط.

وأوضح رئيس هيئة الدواء، أن سوق الدواء المصري شهد نموًا كبيرًا خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية المبادارات المختلفة لصحة المرأة التي تمت بالشراكة بين القطاع العام والخاص، ومنها شركة اورجانون وشراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان كمثال لنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن الاحتفالية تستهدف إلقاء الضوء على المشروع القومي لدعم صحة المرأة لا سيما الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يمثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محور مهم في استراتيجية بناء الإنسان.