شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن مجانية لذبح الأضاحى بالجيزة خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تفتح محافظة الجيزة، كافة المجازر الحكومية نطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين، طوال أيام عيد الأضحى؛ لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وفيما يلي قائمة بعناوين المجازر، التي ستستقبل المواطنين مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك:

-مجزر المنيب بشارع المدبح.

-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حى الوراق.

-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

-مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحى بالمنصورية.

-مجزر ناهيا بالمريوطية.

-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

-مجزرى سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين.

-مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

-مجزر الصف بالصف.

-مجزر أطفيح بشارع السوق.

-مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.

-مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

-مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.

-مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لاستيعاب أعداد الأضاحى خلال أيام العيد.