شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد شروط رفع قضية خلع للزوجة أبرزها التنازل عن الحقوق المالية والان مع تفاصيل الخبر

وضحت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 شروطا لتوقيع عملية الخلع للزوجة، وهى شرطان أو أمران مهمان يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع، وهما:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وبتوافر هذان الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.