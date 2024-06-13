شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية إضافة الأبناء على بطاقات التموين والشروط المقررة لذلك، وأجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إضافة المواليد على البطاقات تقتصر في الوقت الحالى على بعض الفئات، وهى أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية، وتصرف وزارة التموين السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى 5 أرغفة لكل فرد يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا بقيمة 20 قرشا للرغيف.

وفيما يتعلق بشروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات، ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.