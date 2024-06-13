شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح "القومى للبحوث" للتعامل مع الموجة الحارة أبرزها ارتداء ألوان فاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، للدكتورة ندا عز الدين جمعة، أستاذ الأمراض الصدرية قسم الأمراض الباطنة معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، عن مجموعة من النصائح التى يجب اتباعها في الأيام الحارة.

وأوضحت النشرة الطبية أنه خلال أوقات الحرارة الشديدة تأكد من بقاء الجميع آمنين، خاصة الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، خاصة مرضى القلب ومرضى الجهاز التنفسى المزمن.

وفيما يلى بعض النصائح البسيطة للمساعدة في الحفاظ على سلامتك في الأيام الحارة والرطبة:

1- البقاء في الداخل.

2- ارتداء ملابس خفيفة وذات الألوان الفاتحة وفضفاضة.

3- الاسترخاء وعدم بذل جهد زائد.

4- تجنب الكحول والكافيين.

5- حافظ على رطوبة جسمك بشكل معقول.

6- القاعدة الأساسية الجيدة هي شرب كمية كافية من الماء تكون من 3 لـ 4 لترات في اليوم.

7- تعويض الأملاح والمعادن التي يتم فقدها أثناء التعرق الشديد.

8- تناول الطعام الخفيف وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

9- تناول أدويتك كما وصفها الطبيب لك.