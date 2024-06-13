شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 5 نصائح لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 13 يونيو 2024 06:30 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات. وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح النقاط التالية:
1- طبق السلطة أساسى مع كل وجبة.
2- تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات.
3- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل البقوليات.
4- اشرب من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميا.
5- النوم لمدة 8 ساعات يوميا.
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