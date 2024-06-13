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وزارة الصحة تكشف عن 5 نصائح لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 13 يونيو 2024 06:30 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات. وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح النقاط التالية: 

1- طبق السلطة أساسى مع كل وجبة.

2- تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات.

3- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل البقوليات.

4- اشرب من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميا. 

5- النوم لمدة 8 ساعات يوميا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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