شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 5 نصائح لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 13 يونيو 2024 06:30 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات. وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح النقاط التالية: 1- طبق السلطة أساسى مع كل وجبة. 2- تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات. 3- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل البقوليات. 4- اشرب من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميا. 5- النوم لمدة 8 ساعات يوميا.

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