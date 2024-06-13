شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك اللهم لبيك.. وزارة التضامن تبدأ غدا تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اعتبارا من غد الجمعة، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لزوار بيت الله.

وكان أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، شكل عدة لجان للمعاينة ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالخيم داخل عرفات ومنى، وتوفير وسائل التنقل، وتوفير الإعاشة للحجاج طوال فترة التواجد، وحددت كل لجنة الخدمات المطلوب توفيرها خلال التواجد بـ المشاعر المقدسة، وتجرى زيارات ميدانية يومية، ثم تقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتلافي أي ملاحظات موجودة قبل الاستلام النهائي للخيم.