شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يطالبون بتكثيف توعية المواطنين بخطورة تسريب أطفالهم من التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة تسريب أطفالهم من التعليم، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة تسريب أطفالهم من التعليم.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة تسريب أطفالهم من التعليم، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة تسريب أطفالهم من التعليم.



