شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة جوائز تصل 500 ألف جنيه.. رابط التقدم بالمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى، إتاحة التقديم فى المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين والتى من المقرر أن يستمر التقدم حتى 25 يونيو الجاري، وتُقام المسابقة تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في (صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

لمعرفة كافة التفاصيل والمشاركة في المسابقة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

وتأتى أهمية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتقام هذه المسابقة ضمن برنامج "نادي الابتكار" iClub وذلك على مستوى 27 مديرية تعليمية، وتشمل المسابقة جميع الطلاب في المدارس الحكومية، والخاصة، والدولية، ومدارس STEM ، ومدارس النيل، وإداراتها التعليمية، موضحًا أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم، ودعم روّاد المستقبل في مصر؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وتطوير مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، وغرس ثقافة الابتكار بين الطلاب، وتعريف الطلاب بمفاهيم الملكية الفكرية وأهميتها في حماية ابتكاراتهم، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين للمبتكرين من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين، واحتضان ودعم الفرق التي تضم طلابًا مبتكرين، واختيار الطلاب الأكثر تميزًا من خلال مسابقة نهائية تُقام في ختام البرنامج، وتكريم أفضل المُبتكرين، بما يسهم في نشر ثقافة التميز والابتكار.

وتُقام المسابقة في خمسة مجالات رئيسة وهي:

* أولاً: الطاقة، وتشمل (الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية).

* ثانيًا: البيئة، وتشمل (الهندسة البيئية، البيئة وعلوم الأرض).

* ثالثًا: الروبوتات والآلات الذكية.

* رابعًا: الأنظمة البرمجية، وتشمل (هندسة البرمجيات، الأنظمة المدمجة).

* خامسًا: الذكاء الاصطناعي.

وسوف يحصل كل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه في المسابقة على دعم مادي بقيمة 10 آلاف جنيه مصري، ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الفرق في تمويل مشاريعهم، وتطوير أفكارهم الإبداعية.

وتصل قيمة جوائز المسابقة إلى 500000 جنيه مصرى، وتتوزع الجوائز على النحو التالي: (المركز الأول 50 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني 30 ألف جنيه مصري، والمركز الثالث 20 ألف جنيه مصري) وتُمنح هذه الجوائز على مستوى كل مجال من مجالات المسابقة الخمسة، وهي: (الطاقة، البيئة، الروبوتات والآلات الذكية، الأنظمة البرمجية، الذكاء الاصطناعي).