شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات للحفاظ على نحل العسل من إرتفاع الحرارة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر البلاد حاليا ببعض موجات الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة وما لها من تأثيرات ضارة على طوائف نحل العسل لذا يجب القيام ببعض الإجراءات التي حددها معهد وقاية النباتات للتقليل من تلك التأثيرات السلبية .

وكانت التوصيات كالتالى:

1- التظليل الجيد للطوائف وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

2- يفضل إستخدام الخلايا ذات العزل الحراري أو على الأقل ذات الغطاء المعزول حراريا وذلك لتقليل الإجهاد الحراري على النحل.

3-وضع حشائش او حزم قش فوق الخلايا لتقليل درجة الحرارة بالخلية.

4- التأكد من وجود ملكة قوية بطائفة النحل.

5- عدم فتح الخلايا إلا للضرورة وفي الأيام ذات درجات الحرارة المنخفضة نسبيا.

6- رش ارضية المنحل بالماء وتوفير مصادر للمياه النظيفة الباردة غير المعرضة لأشعة الشمس بالقرب من المنحل.

7- يمكن إضافة صندوق فارغ فوق الخلايا للتهوية .

8- توسيع المسافة بين الإطارات الشمعية مع إزالة الزائد منها عن حاجة النحل لزيادة الفراغ داخل الخلية.

9- توفير مخزون كاف من الغذاء "محلول سكري مخفف" بالخلية.

10- عدم فرز العسل وكذلك عدم القيام بفحص الطوائف في الأيام شديدة الحرارة.