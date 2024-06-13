شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.