شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الاشتراك بـ مشروع الرعاية الصحية حتى 17 يوليو المقبل، بغرامة 50 مع الاستفادة بـ 50% فقط من دعم المشروع.

ويأتي ذلك بعد إنتهاء الفترة الاستثنائية التي كانت قد أعلنت النقابة سابقا عنها، خلال الفترة من الأول من أبريل 2024، وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024، مع إتاحة إمكانية الاشتراك من خلال مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي والتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته النقابة.

يذكر أن المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة فى مشروع الرعاية الصحية، فهى:

1- رقم عضوية المهندس

2- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

3- لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

4- لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

5- لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية.

6- لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8- الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

9- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.