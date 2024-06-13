شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصعود.. اعرف طقوسه والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى عيد الصعود اليوم الخميس، الموافق 13 يونيو بذكرى عيد الصعود والتى تأتى بعد عيد القيامة المجيد، ويأتى نهاية صوم 55 يوما.

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعداداً لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبى والتى دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة فى فترة الخماسين المقدسة تحتفل يوميًا بتذكار القيامة وكأنّها يوم أحد متصل 7 أسابيع كاملة، ويتكرر الاحتفال بالقيامة يوميا من يوم عيد القيامة وحتى عيد حلول الروح القدس أو عيدالصعود، والذى يكلل الأحد السابع بعد أحد القيامة.

وفى اليوم الـ39 من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في القداسات، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفعبخور باكر عيد الخمسين.