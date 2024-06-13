شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين لهذه الفئات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إضافة أبناء بعض الفئات من الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين وفقا للشروط ومن بين هذه الفئات أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية،

واشترطت وزارة التموين عند إضافة المواليد على بطاقات التموين للفئات من الأسر الأولى بالرعاية ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى 5 أرغفة لكل فرد يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا بقيمة 20 قرشا للرغيف.