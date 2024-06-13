شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.. الطازج بـ 250 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن طرح منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

قال أيمن عبدالوهاب نائب مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية في وزارة الزراعة: «مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لوزارة الزراعة تشهد عرض لحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك من خلال منافذها المنتشرة ومعارضها والسيارات المتنقلة، والإقبال ممتاز لأن الأسعار أقل من السوق».

أضاف: "اللحوم الفريش تبدأ من 250 جنيه والمفروم بـ240 جنيه والكبدة بـ240 جنيه، و320 جنيه للحوم الضأن".

وقال محمد زينهم مسئول اللحوم بالوزارة: "المبادرة تستهدف محاربة جشع التجار، ومبادرة الرئيس تنص على فتح مزارع الوزارة حتى يحصل الشعب على احتياجاته، واللحوم البلدي هنا أرخص من المجمعات الاستهلاكية، والوزارة تبيع أرخص اللحوم بمصر وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».