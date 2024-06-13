شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: أطلقنا مبادرة صك الأضحية بعد استشارة دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف أطلق مبادرة صك الأضحية للإنابة عن المضحي في الأضحية وذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر غير القادرة.

وأضاف عبدالرحمن خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «بعد استشارة دار الإفتاء المصرية بدأنا في مشروع صك الأضحية، وأتيحت من خلال هذه المبادرة لإقامة الشعيرة حتى تصل اللحوم للأسر الأولى بالرعاية وكلها أهداف سامية ونبيلة نسعى باجتهاد وجد إلى تحقيقها».

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «كل مؤسسات التحالف جاهزة على مدار الساعة لاستقبال تبرعات المضحين حسب اشتراطاتهم، فمنهم من يريد التضحية بلحوم بقري وهناك من يريد التضحية بلحوم جاموسي، ونفخر بأن لدينا آليات وصول سهلة وميسرة لكل غير قادر على مستوى الجمهورية بفضل قاعدة البيانات وفريق العمل والتعاون التوثيق بين الجمعيات القاعدية في كل قرى مصر».