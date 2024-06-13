شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لتجنب مشاكل التوافق الصحي وضمان سلامة الحمل يجب معرفة فصيلة الدم وعامل (RH).





وتابعت وزارة الصحة والسكان :

(إذا كانت الأم ذات عامل ريسس سالب وفصيلة الزوج موجب، فيجب على الأم تلقي المصل الذي يمنع تكوين الأجسام المضادة بحد أقصى خلال 72 ساعة من الولادة)



وقالت وزارة الصحة والسكان إن نتيجة الفحوص الطبية سارية لمدة 6 أشهر وتتضمن الفحوصات الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل rh.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن التوجة لأقرب وحدة صحية والاتصال بالخط الساخن 15335 للحصول على الاستفسارات اللازمة.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج للمصريين.

وجاءت الأوراق المطلوبة للمصريين المقبلين على الزواج كالتالى:

- بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

وبالنسبة لغير المصريين "الأجانب" تمثلت في:

- جواز السفر / وثيقة اللجوء.

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.