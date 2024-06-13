شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الفيزياء.. أسئلة لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” نماذج لشكل أسئلة امتحان مادة الفيزياء، إذ يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 في المواد الدراسية الأساسية، والتي تنطلق يوم 22 يونيو الجاري، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

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ويشمل امتحان مادة الفيزياء، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا" فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.

وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل مختلف نماذج الأسئلة، والتي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وذلك من إعداد أحمد كمال، أستاذ الفيزياء.



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جديرٌ بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.