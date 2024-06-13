شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ للمزارعين: أجلوا زراعة أو شتل أى محاصيل جديدة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى المزارعين بتأجيل زراعة او شتل أى محاصيل جديدة لما بعد السبت والأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك وأى رش مبيدات يقتصر على الكبريت الميكروني والمانكوزيب.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هذه الفترة تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وموجة طويلة من الارتفاعات فى درجات الحرارة سوف تكون ذروتها من اليوم الخميس واستمر حتى السبت.

وأضاف فهيم أن ذلك يرجع إلى تأثر مصر بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسا ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة .

واستكمل فهيم أنه خلال هذه الفترة المناخية تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوى "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس"، والتحذير الشديد من التعرض لـ ضربات الشمس.

