شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية للحج: استقرار الوضع الصحى للحجاج المصريين بمستشفيات مكة والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، الدكتور عمرو رشيد، أن كافة المرضى من الحجاج المصريين فى أيد أمينة، ويتم علاجهم وتشخيصهم بسرعة ويسر، كما تقدم لهم كافة الخدمات الطبية داخل المستشفيات السعودية.

وقال رشيد، في مداخلة لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم الخميس، "إن وفد البعثة الطبية المصرية، قام بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة للتنسيق ووضع خطط العلاج والاطمئنان على استقرار الوضع الصحي للحجاج".

وأضاف أن الجولة تضمنت المرور على المرضى من الحجاج المصريين بغرفهم لدعمهم نفسيا والوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم، لافتا إلى أن شعار "خدمة الحجاج شرف لنا"، ليس مجرد شعار، بل واقع ملموس شهدناه في كل القطاعات الطبية والصحية من خلال الإجراءات التي تتم على أكمل وجه.

وأشار رشيد، إلى أن البعثة الطبية المصرية حريصة على التنسيق في كيفية تفويج المرضى من الحجاج المصريين بالمستشفيات لمشعر عرفات لتمكينهم من أداء الفريضة من خلال الحملات والقوافل الطبية التي تقوم بها تلك المستشفيات بالتنسيق مع البعثة الطبية والهلال الأحمر السعودي، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الصحة السعودية لما تقدمه من خدمات جليلة للحجاج من كافة بقاع الأرض.